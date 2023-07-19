Одна из лучших певиц Франции Pomme даст концерт в Таллинне
10 декабря обладательница музыкальных наград, французская певица и автор песен Pomme выступит с чувственным концертом в Fotografiska. На концерте прозвучат песни из альбома „Consolation“, который вышел в августе прошлого года. Фанаты Pomme смогут убедиться, что их любимая исполнительница достигла нового уровня в своем творчестве.
В 2021 году Pomme, настоящее имя которой Клэр Помм, была объявлена лучшей исполнительницей года на вручении премий в рамках музыкального конкурса Victoires de la Musique. После этого Pomme полностью ушла в работу над своим последним альбомом „Consolation“. Несмотря на пандемию и все сопутствующие ей вызовы, она находила утешение и вдохновение в электронных звуках и сотрудничестве с таким известным музыкантом, как Флавьен Бергер. Флавьен открыл для нее новую музыкальную территорию и „все звезды сошлись“, как утверждает сама Pomme. Их совместная работа стала катализатором художественного роста Pomme, и в новом альбоме произошло слияние фолка и электронных элементов.
„Consolation“ – это путь самосозерцания Pomme через воспоминания о детстве и через женщин, которые оказали влияние на ее жизнь. Маршрут этого путешествия проходит по разным местам, в которых Pomme проводила время: Бургундия, Париж, Монреаль, Орлеан, Квебек и Онтарио. Воспоминания сложились в песни, которые подчеркивают, насколько важно находить утешение и радоваться мелочам. Альбом начинался как фортепианно-вокальный проект, но со временем в нем появились синтетические и электронные текстуры, указывающие на художественную зрелость Pomme и ее преданное отношение к своему самосознанию.
„Consolation“, в переводе утешение или отрада, стало центральной темой альбома. „Это привело меня к историям тех женщин, которые трогали меня“, – говорит Pomme. „Их истории наполнены трагедиями, тоской и несправедливостью. Но здесь также присутствует концепция детства“.
Проникновенной песней под названием „В.“, вошедшей в альбом „Consolation“, Pomme выражает свое уважение к безвременно ушедшей певице Barbara. А в гипнотизирующей композиции „la rivière“ она погружается в мир Тихиро Огино из всеми любимого японского анимационного фильма „Унесенные призраками“. Однако прежде всего в этом альбоме мы видим желание Pomme выразить почтение и возвратить к жизни дух женщин, которые ее вдохновляли, например, квебекской писательницы Нелли Аркан в песне „Nelly“. В песнях „Jardin“ и „dans mes rêves“ она еще раз пересматривает свой детский опыт и рисует яркий портрет своего личностного роста.
„Consolation“ – это альбом, закрепляющий позицию Pomme как художника и продюсера и раздвигающий ее творческие границы. Альбом погружается в сложные эмоции, умело миксуя меланхолические и спокойные тона и предлагая преданным фанатам уникальный саунд. „Consolation“ олицетворяет второе рождение Pomme: она восстает из пепла с новым чувством радости, хотя корни этой радости уходят в скорбь.
Pomme даст концерт в Таллинне, в Fotografiska, 10 декабря этого года. Предварительная продажа билетов членам концертного клуба Live Nation Estonia уже началась. В открытую продажу билеты поступят в пятницу, 21 июля, в 9:00 часов. Информацию о билетах можно получить во все пунктах продажи и на веб-сайте Piletilevi.