Одна из лучших певиц Франции Pomme даст концерт в Таллинне

В 2021 году Pomme, настоящее имя которой Клэр Помм, была объявлена лучшей исполнительницей года на вручении премий в рамках музыкального конкурса Victoires de la Musique. После этого Pomme полностью ушла в работу над своим последним альбомом „Consolation“. Несмотря на пандемию и все сопутствующие ей вызовы, она находила утешение и вдохновение в электронных звуках и сотрудничестве с таким известным музыкантом, как Флавьен Бергер. Флавьен открыл для нее новую музыкальную территорию и „все звезды сошлись“, как утверждает сама Pomme. Их совместная работа стала катализатором художественного роста Pomme, и в новом альбоме произошло слияние фолка и электронных элементов.

„Consolation“ – это путь самосозерцания Pomme через воспоминания о детстве и через женщин, которые оказали влияние на ее жизнь. Маршрут этого путешествия проходит по разным местам, в которых Pomme проводила время: Бургундия, Париж, Монреаль, Орлеан, Квебек и Онтарио. Воспоминания сложились в песни, которые подчеркивают, насколько важно находить утешение и радоваться мелочам. Альбом начинался как фортепианно-вокальный проект, но со временем в нем появились синтетические и электронные текстуры, указывающие на художественную зрелость Pomme и ее преданное отношение к своему самосознанию.

„Consolation“, в переводе утешение или отрада, стало центральной темой альбома. „Это привело меня к историям тех женщин, которые трогали меня“, – говорит Pomme. „Их истории наполнены трагедиями, тоской и несправедливостью. Но здесь также присутствует концепция детства“.