Четыре операции и ИВЛ: состояние госпитализированного актера Ясуловича ухудшилось

Как пишет издание, после экстренной госпитализации из-за плохого самочувствия артисту сделали две небольшие операции, чтобы вывести жидкость из почек. Затем медики провели более масштабную операцию брюшной полости и дополнительно избавились от жидкости в дыхательных путях Ясуловича. Сейчас актер находится в реанимации, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Telegram-канал Mash до этого сообщал об экстренной госпитализации Игоря Ясуловича. По данным канала, Ясулович почувствовал себя плохо, однако на протяжении нескольких дней не вызывал скорую. После этого актера госпитализировали с острым повреждением почек.

Игорь Ясулович в кино с начала 1960-х. В его фильмографии „Девять дней одного года“, „Айболит-66“, „Щит и меч“, „Бриллиантовая рука“, „12 стульев“, „31 июня“, „Через тернии к звёздам“, „Гардемарины, вперёд“, „Петербургские тайны“ — всего порядка 200 фильмов.