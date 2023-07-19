„России не желаю победы“: Михаил Шац откровенно рассказал об эмиграции и отношении к войне

О событиях 2014 года: „Эта война тогда не вышла на первое место. Она была подспудно. Но параллельно у меня в жизни происходила масса вещей, которые её меняли: потеря профессии, обретение другой профессии, преодоление депрессивной стадии. Да, я понимал, что происходят начальные этапы чего-то очень страшного“.

О потере надежды: „Нас выбрали в Координационный совет оппозиции, мы какое-то время ходили, но почувствовали какую-то беспомощность. Это была многоголовая гидра, смотрящая в разные стороны. Понимание того, что мы имеем дело с жёсткой и очень сильной противоборствующей стороной, пришло довольно быстро, и мы стали наблюдателями: изменить этот ход истории уже никто не мог“.

Об общении во время войны: „Я принял решение. Если поддержал войну, всё — я этого человека вычёркиваю, для меня его не существует. Если я точно не знаю, я лучше понаблюдаю за человеком, а потом приму решение“.

О войне и победе: „Есть группа людей, которые „не за войну, а за победу“. Я не за победу. Я за окончание. Эта бойня должна быть остановлена, а за победу.. Кого над чем? И дальше начинаются вопросы, на которые ни у кого нет ответа. Этой России я точно не желаю победы. Люди, которые „за победу“ — живут в какой-то иллюзии. „Наши парни“ какие-то появляются, но нет понимания, кто их на эту бойню отправил. Эту войну я никогда не считал освободительной. Я считаю её захватнической, подлой и поэтому я абсолютно против неё“.