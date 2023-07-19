88-летний отец Леонида Агутина попал в больницу спустя три дня после юбилея сына

88-летний Николай Агутин чувствует себя неважно уже несколько дней. У него снизилась работоспособность, появилась быстрая утомляемость, а также боль в икроножных мышцах и беспокойный сон.

В итоге Николай Петрович не стал ждать, когда станет еще хуже, и сам пришел в московскую больницу. Медики нашли у него стенокардию и после консилиума решили положить под наблюдение. „У меня всё хорошо“ — старается успокоить Агутин-старший.

В 2006 году Николай Агутин пережил инфаркт, но тогда быстро восстановился. Сейчас врачи хотят избежать неприятных последствий.

Несколько дней назад отец выступал на юбилее сына — 16 июля Леонид отметил 55-летие. Там пожилой певец держался бодро и никто не заподозрил у него каких-либо проблем со здоровьем.