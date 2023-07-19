Наргиз пообещала спеть по-украински

Наргиз не стала подробно рассказывать о будущей композиции. Она уточнила, что запрет на въезд на Украину, который ввели после поездки исполнительницы в Крым, с неё сняли после прихода к власти Владимира Зеленского.

Певица также добавила, что на данный момент она не сотрудничает ни с одним из продюсеров, а „принадлежит сама себе“. Наргиз планирует выпустить альбом, который будет состоять как из англоязычных, так и русскоязычных композиций.

„Мой альбом написан очень талантливыми ребятками, которых здесь множество. Тексты написал один и тот же парень, а аранжировки сделал мой уже нынешний директор. У нас собралась просто замечательная группа. [В самих песнях] произошло такое этническое ответвление“, — поделилась певица.

Кроме того, Наргиз будет продолжать исполнять песни Максима Фадеева, хотя сам продюсер категорически против этого и пытается отстоять свою позицию в суде. „Он может запрещать все, что угодно на своей территории. Но [здесь] он не может ничего сделать“, — отвечает певица. Она подчеркнула, что не существует даже подписанного между ними документа, который запретил бы ей исполнять эти композиции. „Он мне просто прислал какую-то бумажечку, на которой перечислены все песни, и сказал, что теперь они под запретом“, — добавила Наргиз. Своё решение она считает этически приемлемым, так как Фадеев ее „оболгал“ и „превратил жизнь в ад“ в России.

После начала войны в Украине Наргиз раскритиковала действия российского правительства и уехала в Узбекистан. После этого певице закрыли въезд в РФ на 50 лет.