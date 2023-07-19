ОПРОС | Битва Холмсов в день рождения: кто круче?

Василий Ливанов считается лучшим в мире исполнителем Холмса. С одной оговоркой: так считает сам Ливанов (чем больше напоминает другого своего персонажа — Карлсона, который был много кем „лучшим в мире“). По легенде его таковым даже признала королева Елизавета II, вручила орден, а когда в Англии показывали советский сериал, улицы пустели.

На самом деле всё это не совсем верно (а частично совсем неверно). Подробнее об этом можно прочитать здесь.

А вот Камбербэтч лучшим в мире Холмсом признавался — во всяком случае, по версии The Telegraph. Интересно, что в ТОП-20 наряду с любимцами британских зрителей (Бэзил Рэтбоун, Джереми Бретт, Том Бейкер) вошли довольно неожиданные воплощения Холмса: Джон Клиз, Майкл Кейн, Роджер Мур и даже Бастер Китон, а вот Ливанова там не оказалось. При этом Виталий Соломин в рейтинг Ватсонов не просто попал, а забрался аж на второе место, обойдя и Мартина Фримена, и Джуда Лоу, и Бена Кингсли. Наверное, Василий Борисович обиделся.

Бенедикт Камбербэтч сыграл Холмса только в сериале „Шерлок“ Стивена Моффата. А Ливанов то и дело возвращался к образу, правда, порой в довольно оригинальном виде. Например, его голосом говорил Холмс из мультфильма „Мы с Шерлоком Холмсом“ и британский пёс-сыщик из другого мультика — „Пёс в сапогах“. Дело дошло даже до... рекламы энергетических напитков.

Но мы возьмём только непосредственные экранизации Артура Конан Дойла (если так можно назвать сериал Моффата). Камбербэтч сыграл Холмса в 13 сериях. Ливанов — в 11. Один — „современного“, второй — „классического“. А какой по душе вам? Новый Холмс или старый? Британский или британский в представлении советских людей?