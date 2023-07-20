„Сам виноват“: Александр Буйнов рассказал о борьбе с раком

По словам певца, онкологическое заболевание ему диагностировали около 20 лет назад, однако в 2011 году стало известно, что Буйнов попал в стадию ремиссии. Сейчас певец делает „секретный укол“ раз в полгода для профилактики и практически не переживает из-за рака. Певец признался, что считает болезнь наказанием за совершенные им поступки. По словам Буйнова, во время борьбы с раком ему помогал позитивный настрой и любовь к жизни.

„Никто мне не говорил, что это конец, что все плохо и надо плакать. Во-первых, бывает хуже. Во-вторых, я, наверное, за что-то наказан. Судьбу мы делаем сами каждый день. Надо жить сегодня. Когда я узнал диагноз, то не расстроился. Это не конец света. Я очень люблю жизнь“, — подчеркнул артист.

Он добавил, что знакомые предлагали ему отправиться за рубеж, чтобы поправить здоровье. Однако певец отказался, так как был уверен в российской (а точнее, московской) медицине.