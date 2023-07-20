Мистическая случайность: трагические детали последних часов жизни Джейн Биркин

Оказывается, в ночь своей смерти легендарная Биркин впервые за последние два года оказалась дома в одиночестве. Много лет Джейн страдала лейкемией, которую ей диагностировали в 1998-м, и последнее время старалась обрести все больше независимости в борьбе с болезнью. Она жаждала вернуться к нормальной жизни и не желала сидеть в окружении сиделок целыми днями. По мистической случайности, ее первый вечер без присмотра оказался последним. Тело Джейн Биркин нашли утром.

О том, что Джейн скончалась в одиночестве, говорится в официальном заявлении, опубликованном ее менеджером Оливье Глузманом от имени дочерей — 51-летней Шарлотты Генсбур и 40-летней Лу Дуайон: „Джейн Биркин скончалась после 16-ти лет ожесточенной борьбы с болезнью. С момента ее инсульта в сентябре 2021 года ее семья и замечательные сиделки были рядом с ней днем и ночью. Первый вечер в одиночестве оказался для нее последним. Она сама так решила“.

В мае этого года Биркин почувствовала себя хуже, и ей пришлось отменить ряд намеченных концертов. Впрочем, она не падала духом и в будущем планировала выступление в концертном зале „Олимпия“ во французской столице.

Англичанка Джейн Биркин переехала во Францию, когда ей был 21 год. Биркин наиболее известна как бывшая возлюбленная французского поэта и барда Сержа Генсбура — они были одной из самых ярких пар 1970-х и выпустили одну из самых провокационных романтических песен всех времен под названием „Je t'aime… moi non plus“.

Джейн Биркин была законодательницей модных трендов еще до их официального существования. Например, она первой начала носить прозрачное, а также сочетать несочетаемое — например, городской образ с плетеной корзинкой, которая со временем стала ее визитной карточкой. И, конечно, что говорить о легендарной сумке Hermès, названной в ее честь — о ней и сейчас продолжают мечтать все новые и новые поколения модниц.