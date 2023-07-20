Шоубиз
20.07.2023, 12:00

ВИДЕО | На мотоцикле по ночной столице: Лобода представила новый клип, снятый в Риге

 
ФОТО: LOBODA

14 июля LOBODA представила новый украиноязычный сингл SPOGADY, в котором подняла острые темы правды и цены репутации. Клип на песню певица сняла в Риге.

В ролике Светалана Лобода примерила на себя роль байкерши, рассекая ночным городом на мотоцикле. Артистка предстала в присущем ей стильном и немного дерзком образе: черная кожаная куртка, усыпанная блестящими камнями, кожаные брюки и минималистические туфли с мерцающими вставками.

Лирик-видео снимали в Риге, однако это всего лишь часть географии Лободы в рамках нового сингла. Певица уже представила ряд роликов, снятых в Украине, Латвии и Грузии. В частности, в Украине, LOBODA спела на солнечной набережной в Запорожье и живописном карьере в Старых Кодаках рядом с Днепром.

Артистка анонсирует еще больше роликов с разных точек Украины и призывает поклонников делиться особенными местами, с которыми они связывают свои SPOGADY (укр.- „воспоминания“)

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