ВИДЕО | На мотоцикле по ночной столице: Лобода представила новый клип, снятый в Риге

В ролике Светалана Лобода примерила на себя роль байкерши, рассекая ночным городом на мотоцикле. Артистка предстала в присущем ей стильном и немного дерзком образе: черная кожаная куртка, усыпанная блестящими камнями, кожаные брюки и минималистические туфли с мерцающими вставками.

Лирик-видео снимали в Риге, однако это всего лишь часть географии Лободы в рамках нового сингла. Певица уже представила ряд роликов, снятых в Украине, Латвии и Грузии. В частности, в Украине, LOBODA спела на солнечной набережной в Запорожье и живописном карьере в Старых Кодаках рядом с Днепром.

Артистка анонсирует еще больше роликов с разных точек Украины и призывает поклонников делиться особенными местами, с которыми они связывают свои SPOGADY (укр.- „воспоминания“)