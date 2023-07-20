„Какая-то чушь собачья“: Сергей Соседов попытался оправдаться за истерику в Минске, но совсем запутался

„Какой Бродский? С чего вы взяли? Что за бред?! Там ухало: барабанный бой полвторого ночи! Какой Бродский, вы что? Это уже какая-то чушь собачья!“ — возмутился Соседов.

По словам шоумена, ему не удалось выяснить, откуда взялся шум посреди ночи, так как „уханье“ стихло, когда они с охранниками вышли на улицу. При этом Соседов признался, что выспаться ему так и не удалось.

„Но я все равно всю ночь не спал, потому что был концерт „Русского радио“. Я же не могу потребовать отменить концерт „Русского радио“ ночной“, — отметил он.

Так и осталось загадкой, был ли барабанный бой и откуда взялся Бродский, если его упоминание осталось на видео с возмущением Соседова.