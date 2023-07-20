Николай Дроздов раскрыл тайну своей госпитализации

Николай Дроздов объяснил, что попал в больницу из-за острых болей в животе после резкого похудения. Зоолог рассказал, что его не устраивал лишний вес, поэтому он решил избавиться от килограммов. В итоге Дроздов скинул с 90 до 75 килограммов, но начал чувствовать себя значительно хуже.

„В моем возрасте уже все эти манипуляции очень опасны, организм уже ослаблен. У меня начались резкие боли в животе, просто невозможные“, — посетовал Дроздов.

Издание сообщает, что у пожилого телеведущего диагностировали дивертикулез — процесс формирования грыжеподобных карманов в стенках кишечника. Из-за этого орган начал воспаляться. Также у Дроздова нашли кишечную непроходимость, кисты на почках и увеличение предстательной железы. Сейчас зоологу предписали строгую диету, до конца июля он останется в больнице.