Данила Козловский потребовал через суд рубль за ложный донос на себя

Весной 2023 года Бородин написал заявление в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить Козловского на предмет „дискредитации армии“. Общественник утверждал, что актёр публично высказался против проведения „спецоперации“ России в Украине и призывал выходить на митинги. Сам же Козловский объяснил, что фраза о митингах была сказана при объяснении актерской задачи „на съёмочной площадке исторического сериала про революцию, перед актерами массовых сцен, на сцене пикета“.