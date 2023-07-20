Данила Козловский потребовал через суд рубль за ложный донос на себя
Актер Данила Козловский потребовал через суд взыскать с главы так называемого „Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией“ Виталия Бородина 1 рубль в качестве моральной компенсации за распространение порочащих сведений. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Весной 2023 года Бородин написал заявление в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить Козловского на предмет „дискредитации армии“. Общественник утверждал, что актёр публично высказался против проведения „спецоперации“ России в Украине и призывал выходить на митинги. Сам же Козловский объяснил, что фраза о митингах была сказана при объяснении актерской задачи „на съёмочной площадке исторического сериала про революцию, перед актерами массовых сцен, на сцене пикета“.
После этого в начале июня неутомимый Бородин потребовал МВД проверить обвинения Козловского уже в свой адрес и наказать актера за „заведомо ложный донос“. Он уверяет, что не распространял неправдивую информацию. По его словам, вся информация с осуждением Козловского „СВО“ есть в соцсетях артиста.