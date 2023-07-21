Патриоты дерутся! Лидер „Землян“ обвинил Газманова в воровстве песен

Он начал письмо словами: „Неуважаемый мною композитор Газманов». Киселев отметил, что певец „скармливает“ публике „прямые маршеобразные ритмы“, поэтому не может называть себя композитором.

„Надеюсь, вы не выдаете свои песни за плод вашей композиторской деятельности, поскольку они являются элементарным воровством чужих известных мелодий: „Никогда не проси“ (Avicii), „Танцуй, пока молодой“ (Modern Talking Riding On A White Swan), „Белый снег“ (Accent Pada Deszcz), „Свежий ветер“ (Arabesque In for a Penny In for a Pound), „Люси“ (Donna Summer On the Radio), „Эскадрон“ (Bad Boys Blue I Wanna Hear Your Heartbeat), „Сделан в СССР“ (Bruce Springsteen Born in the USA) Не гневите Бога. Вы хотите подробного музыкального анализа и разбора ваших песен на молекулы? Боюсь, тогда не сможете появляться на публике“, — подчеркнул Киселев.

Под конец лидер „Землян“ и медиамагнат назвал Газманова „некрофилом“ и посоветовал не воровать у мертвых. Он предложил тому напеть на мотив его песни „Офицеры“ слова из композиции 80-х годов „Поручик Голицын“, намекая на сходство этих песен.

„Сейчас такие музыкальные мэшапы в моде“, — подытожил музыкант.

Газманов попытался ответить на обвинения. Правда, начал сразу же с перехода на личность оппонента: „Господин Киселев — не музыкант, а владелец огромной радиостанции „Русское Радио“. Кстати, на этой радиостанции ни мои патриотические песни, ни песни, которые связаны со специальной военной операцией в поддержку наших воинов, не крутятся. <…> Киселев решил, что я получал за свои композиции деньги от правительства. Я эти слова и музыку писал от души, не думая о заработках“.