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21.07.2023, 12:09

ВИДЕО | Искусственный интеллект нарисовал Каю Каллас и других руководителей стран НАТО во главе своих армий

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Saksamaa liidukantsleri Olaf Sholzi ning Läti ja Leedu peaministrite visiit Tallinna 26.05.2023
Saksamaa liidukantsleri Olaf Sholzi ning Läti ja Leedu peaministrite visiit Tallinna 26.05.2023
ФОТО: Kiur Kaasik | Delfi Meedia

Искусственный интеллект нарисовал руководителей стран-участниц НАТО во главе своих армий. Среди них, конечно же, есть и премьер-министр Эстонии Кая Каллас с ружьем.

Причем искусственный интеллект совершенно по-разному видит различные армии - некоторые более современно, а другие в исторической одежде.

Эммануэля Макрона ИИ одел в костюм Наполеона, а премьера Норвегии и вовсе превратил в викинга. Особенно забавно выглядит Греция - с современным танком, но в античных доспехах.

Смотрите видео!

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