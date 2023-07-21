21.07.2023, 12:09
ВИДЕО | Искусственный интеллект нарисовал Каю Каллас и других руководителей стран НАТО во главе своих армий(19)
ФОТО: | Delfi Meedia
Искусственный интеллект нарисовал руководителей стран-участниц НАТО во главе своих армий. Среди них, конечно же, есть и премьер-министр Эстонии Кая Каллас с ружьем.
Причем искусственный интеллект совершенно по-разному видит различные армии - некоторые более современно, а другие в исторической одежде.
Эммануэля Макрона ИИ одел в костюм Наполеона, а премьера Норвегии и вовсе превратил в викинга. Особенно забавно выглядит Греция - с современным танком, но в античных доспехах.
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