В домогательствах обвинили знаменитого композитора Дэнни Эльфмана

В 2017 году композитор обвинялся в сексуальных домогательствах к пианистке и композиторке Номи Абади. Женщина сообщила, что во время одной из личных встреч Эльфман принудил ее к фотосессии в обнаженном виде.

Сам музыкант назвал эту съемку „художественной“ и отрицал свою вину. Но в 2018 году согласился выплатить Абади моральную компенсацию в размере $830 тысяч.

Сейчас же Номи подала против Эльфмана новый судебный иск, обвинив его в задолженности по расчетным выплатам денежной компенсации, согласованной 5 лет назад.

В богатой фильмографии Эльфмана числятся, например, „Битлджус“, „Сипмсоны“, „Бэтмен“, „Человек тьмы“, „Эдвард Руки-ножницы“, „Кошмар перед Рождеством“, „Март атакует!“, „Миссия невыполнима“, „Люди в чёрном“, „Планета обезьян“, „Человек-паук“, „Чарли и шоколадная фабрика“, „Труп невесты“, „Особо опасен“, „Алиса в Стране Чудес“, „Три дня на побег“, „Франкенвини“, „50 оттенков серого“, „Лига справедливости“.