„Бил как не в себя“: Кристина Асмус вспомнила о домашнем насилии

Этот „роман“ продлился полтора года. Артистка решила поднять эту тему в новом интервью, чтобы предостеречь девушек от повторения ее ошибок юности.

„Меня никогда не спрашивали о домашнем насилии, и зря. Я бы, наверное, честно ответила, потому что я с таким сталкивалась. Полтора года я была в отношениях с жестоким маньяком-абьюзером. Это не токсичный человек, который не так рубашку погладил или сказал: „Ты в кино плохо сыграла“. Нет. Он бил как не в себя“, — с ужасом вспоминает актриса.

Кристина призналась, что терпела унижения и не рассказывала о насилии, так как боялась столкнуться с осуждением: „Когда со мной та ситуация происходила, я не могла прийти ни к кому — ни к однокурсникам, ни к подругам, ни к родителям, мне было страшно, что меня осудят, что я сама виновата. Я была одна наедине со своей проблемой“.