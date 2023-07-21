21.07.2023, 16:03
Умер актер из „Республики ШКИД“ Вячеслав Голубков
ФОТО: screen
19 июля в Санкт-Петербурге в возрасте 74 лет скончался актер „Республики ШКИД“ Вячеслав Голубков, сообщает „Новомосковская правда“.
Причины смерти актера не раскрываются. На протяжении всей своей карьеры Голубков был больше задействован в театре, чем в кино. Он прослужил актером в Новомосковском драматическом театре более 40 лет.
Одной из самых известных киноработ Голубкова стала роль Жоры Ионина по прозвищу „Японец“ в картине „Республика ШКИД“ Геннадия Полока. Также он снялся в драме 2009 года „Бубен, барабан“ Алексея Мизгирева.