Умер 96-летний певец Тони Беннет

Тони Беннетт (настоящее имя Энтони Доминик Бенедетто) начал выступать как джазовый певец в 1950-е годы. Первый пик популярности, как отмечает The New York Times, пришел к Беннету в 1962 году, когда он дал концерт в Карнеги-холле в Нью-Йорке и выпустил песню „I Left My Heart in San Francisco“. За свою 70-летнюю карьеру Беннет записал 70 альбомов и продал более 50 миллионов пластинок. Он записывал дуэты с Полом Макартни, Элтоном Джоном, Кристиной Агилерой, Селин Дион и многими другими исполнителями. Беннет — обладатель 20 премий „Грэмми“.