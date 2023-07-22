„Не давал денег, а считал доходы“: вдова Александра Пономаренко обвинила его брата-близнеца в алчности

Братья Пономаренко были признанными звездами юмора, выступали на центральных каналах, гастролировали по городам и весям. Но когда Александр заболел, все это рухнуло.

Потребовалось дорогостоящее лечение: траты на медиков, лекарства, поездки по клиникам и врачам. В этот момент, как считает вдова Александра Анна, Валерий и дал слабину. „Братья делили только доходы, расходы были у каждого свои. Валера не принимал участие в расходах на лечение, говорил о своих проблемах и будто не понимал, в каком состоянии Саша. На последних концертах на него было страшно смотреть, а Валера продолжал строить графики, говорил о сцене и доходах, — негодует она.

Женщина вспомнила, что просила Валеру остановиться и помочь брату. Но тот лишь отмахивался, заявляя, что у него своих проблем хватает. В итоге даже во время проведения благотворительного концерта, когда все коллеги выступали бесплатно, он забрал себе крупную сумму денег, сказав, что отдаст потом.

Поэтому, когда подошло время вступать в наследство, Анна оформила все на себя. А это квартира, гараж, а также земельный участок. Вся наследственная масса оценивается в 90 тыс. евро. Из рассказа Анны непонятно, рассчитывал ли Валерий на наследство брата, при этом он не был против того, чтобы от вступления в наследство отказалась их престарелая мать.

Поделилась женщина и тем, как тяжело было Александру. Так, когда у артиста подтвердился рак желудка, он стал испытывать чувство вины оттого, что теперь не сможет гастролировать вместе с братом. Якобы из-за него семью постигли финансовые трудности.

„Саша идеализировал братские отношения, думая, что все по совести, все по-честному. Он верил, что брат найдет возможность ему помочь. А потом стал винить себя в том, что заболел и дуэт не работает, поэтому давал Валере деньги, хотя сам в них нуждался“, — заявила Анна в эфире.