Покончила с собой жена шансонье, автора „Рюмки водки на столе“

О трагедии в семье сообщил источник из окружения музыканта. Печальную новость подтвердили в службе ритуальных услуг. Женщине было всего 37 лет.

Евгений Григорьев остался один с дочкой Марией (2012 года рождения). От первого брака с Ларисой Борисовой у артиста также есть сыновья Глеб и Всеволод.

Автор песен женился на Елизавете в 2021-м. Избранница исполнителя целых 12 лет отказывалась от росписи. „Невеста была хороша, но недолго. Свадьба была веселой, но короткой. Гостей немного, но зато какие“, — писал в личном блоге Жека.

„Ты тоньше чувствуешь, ярче любишь, находишь силы и время дружить, нести доброту и дарить счастье. Знаю, как это непросто, но иначе у тебя не получается, ты такая, потому что ты — Лиза Крапивина. Ты молода, красива, Господь дает тернистую дорогу, но она твоя, и она ведет тебя к звездам“, — обращался не так давно 56-летний артист к любимой.

Имя Евгения Григорьева стало известным после выхода хита „Рюмка водки на столе“, который исполняет Григорий Лепс.