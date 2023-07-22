Умерла дочь Чарли Чаплина Джозефина

Близкие актрисы рассказали, что ее не стало еще 13 июля 2023 года в своем доме в Париже. Причины смерти не раскрываются. Джозефине было 74 года. Наследники Чаплин сообщили, что прощание с актрисой прошло в узком семейной кругу и без освещения в прессе.

Фильмография Джозефины насчитывает более 20 проектов. Дебютировала в кино в 2 года — в эпозодической роли в фильме отца „Огни рампы“. Наибольшую известность ей принесли роли в картинах „Кентерберийские рассказы“ и „Красные ночи“, а зрители экс-СССР запомнили её как Констанцию в фильмах „Четыре мушкетёра“ и „Четверо против кардинала“ комик-труппы „Шарло“. Забавно, что в том же 1974 году в фильме „Четыре мушкетёра“ сыграла и Джеральдина Чаплин (королеву Анну) — только это был уже совсем другой фильм, серьёзная экранизация Дюма.