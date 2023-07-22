Кино
22.07.2023, 13:30

Умерла дочь Чарли Чаплина Джозефина

 
JOSEPHINE CHAPLIN Hadley Richardson Film Fernsehen 80er Portrait Hut Regie Bernhard Sinkel ak
JOSEPHINE CHAPLIN Hadley Richardson Film Fernsehen 80er Portrait Hut Regie Bernhard Sinkel ak
ФОТО: United Archives / kpa Publicityvia www.imago-images.de | imago images / United Archives

Во Франции умерла актриса Джозефина Чаплин — дочь Чарли Чаплина, сообщает французское издание Le Figaro.

Близкие актрисы рассказали, что ее не стало еще 13 июля 2023 года в своем доме в Париже. Причины смерти не раскрываются. Джозефине было 74 года. Наследники Чаплин сообщили, что прощание с актрисой прошло в узком семейной кругу и без освещения в прессе.

Джозефина Чаплин родилась в четвертом браке актера и режиссера Чарли Чаплина на американской актрисе Уне О'Нил. Ее старшей сестрой была Джеральдина Чаплин — также актриса.

Фильмография Джозефины насчитывает более 20 проектов. Дебютировала в кино в 2 года — в эпозодической роли в фильме отца „Огни рампы“. Наибольшую известность ей принесли роли в картинах „Кентерберийские рассказы“ и „Красные ночи“, а зрители экс-СССР запомнили её как Констанцию в фильмах „Четыре мушкетёра“ и „Четверо против кардинала“ комик-труппы „Шарло“. Забавно, что в том же 1974 году в фильме „Четыре мушкетёра“ сыграла и Джеральдина Чаплин (королеву Анну) — только это был уже совсем другой фильм, серьёзная экранизация Дюма.

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