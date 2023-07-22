Ирина Пегова поделилась секретами борьбы с лишним весом(2)
Актриса Ирина Пегова всю жизнь борется с лишним весом, поэтому старается вести активный образ жизни, чтобы поддерживать оптимальное состояние фигуры.
„Я люблю различные оздоровительные заведения. Мне помогают массажи, всякие аппараты. Также много хожу, бегаю. И, конечно, питаюсь ограниченно“, — призналась артистка.
Звезда рассказала, что соблюдает ряд правил в своем питании, чтобы избежать появления лишнего веса. Например, Пегова старается есть порции еды, которые по размеру не превышают ее кулак. Помимо этого, актриса ест медленно и борется с чувством ложного голода при помощи воды: Пегова выпивает один стакан, и если через 10 минут чувство голода проходит, значит на самом деле организм не хотел принимать пищу.
В общем, как оказалось, секретов никаких и нет — все эти способы неоднократно рекомендовали специалисты.