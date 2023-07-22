Ирина Пегова поделилась секретами борьбы с лишним весом

Звезда рассказала, что соблюдает ряд правил в своем питании, чтобы избежать появления лишнего веса. Например, Пегова старается есть порции еды, которые по размеру не превышают ее кулак. Помимо этого, актриса ест медленно и борется с чувством ложного голода при помощи воды: Пегова выпивает один стакан, и если через 10 минут чувство голода проходит, значит на самом деле организм не хотел принимать пищу.