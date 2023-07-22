Пугачева и Галкин поселились в элитной юрмальской вилле со скидкой(16)
Журналисты выяснили, что что приехавшая в Юрмалу семья Аллы Пугачёвой и Максима Галкина поселилась хоть и в очень комфортных условиях, но смогли получить скидку, один размер которой впечатляет.
„У Аллы есть, где жить в Юрмале. У многих друзей тут квартиры, у того же Николаева. Но у Пугачевой большая семья и они привыкли жить с комфортом. Тем более, когда им делают скидку. А сейчас в Юрмале стало меньше туристов и много жилья под аренду простаивает. Тем более такого дорогого“, — рассказали инсайдеры.
Галкин и Пугачева поселились на элитной вилле „Марта“, аренда которой обычно обходится от €70 до €90 тысяч. Однако для звёздной пары местные риелторы сделали скидку до €50. Особняк занимает 2400 квадратных метров, он расположен возле концертного зала „Дзинтари“ и дома певицы и подруги семьи Лаймы Вайкуле.