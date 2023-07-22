22.07.2023, 15:00
Депутат Рийгикогу, пытавшийся привлечь избирателей в Tinder, женился на матери своего ребенка(6)
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Депутат Рийгикогу от Партии реформ Кристо Энн Вага женился на матери своего ребенка Стинне Лоога. Свадьба прошла 20 июля в Йыэляхтме. Пара растит полуторагодовалую дочку Эмму.
О свадьбе политик сообщил в соцсетях: „Личные новости с места событий - только что женился!“
В 2017 году Kroonika писала, как молодой реформист пытался в Tinder привлечь избирателей: „Эй ты! Меня зовут Кристо Энн Вага и я хочу пообещать тебе кое-что! Обещаю, что сделаю парк Штромки прекрасным местом, куда можно будет сходить на свидание из Tinder и займусь развитием таллиннской сети велодорожек, чтобы мы могли свободно передвигаться по Таллинну. Если ты уже выбрала меня в Tinder, то выбирай меня и на выборах в местное самоуправление!“