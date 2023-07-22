Депутат Рийгикогу, пытавшийся привлечь избирателей в Tinder, женился на матери своего ребенка

В 2017 году Kroonika писала, как молодой реформист пытался в Tinder привлечь избирателей: „Эй ты! Меня зовут Кристо Энн Вага и я хочу пообещать тебе кое-что! Обещаю, что сделаю парк Штромки прекрасным местом, куда можно будет сходить на свидание из Tinder и займусь развитием таллиннской сети велодорожек, чтобы мы могли свободно передвигаться по Таллинну. Если ты уже выбрала меня в Tinder, то выбирай меня и на выборах в местное самоуправление!“