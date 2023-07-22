ФОТО | С мошпитом и фото Путина. На дне города в Палдиски зажег Томми Кэш

Бесплатное выступление Томми Кэша, который редко дает концерты в Эстонии, привлекло в Палдиски не только жителей окружающей волости, но и гостей из столицы, о чем можно было судить по длинному хвосту машин, выезжавших из города после концерта.

Сопровождал выступление Кэша поистине безумный видеоряд из разряда „вырви-глаз“, состоявший практически полностью из разных картинок из интернета, одной из которых был известный многим пользователям рунета мем, где лицо Мона Лизы превращается в Путина.

Позже рэпер несколько раз просил зрителей устроить перед сценой мошпит, поливал их водой и неоднократно хвалил публику Палдиски. Действительно сложилось впечатление, что в город приехал иностранный артист, так как говорил Кэш с публикой исключительно на английском.

Инициатива пригласить рэпера исходила от волости Ляэне-Харью, а Кэшу понравилась идея и он решил принять предложение.Общий бюджет мероприятия составляет 40 000 евро, но гонорар Томми Кэша не раскрывают.

Смотрите галерею с Дня города Палдиски и ищите на ней себя!

Палдиски – город в волости Ляэне-Харью. В июле 1718 года Петр I начал строить здесь на известняковом берегу у залива военную гавань и пристань, которая так и не была достроена. В советское время Палдиски был военным городком и десятилетиями был закрытой зоной. Только в 1994 году, когда войска ушли, город снова стал по-настоящему принадлежать Эстонии, но военный образ и внешний вид надолго преследовали город. Сегодня Палдиски – один из самых быстроразвивающихся городов Эстонии.