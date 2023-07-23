ФОТО | „Приземлился затылком“: сын Тодоренко и Топалова разбил голову на отдыхе в Турции

По словам звезды, мальчик неудачно упал, сильно травмировавшись. На опубликованных снимках видно, что 4-летний Миша рассек голову до крови.

„Наш малыш разбил голову. Это случилось в секунду. Мишка просто хотел облокотиться на мягкий пуфик, а какой-то мальчонка выдернул резко пуфик из-под него, и сын приземлился затылком на скос ступеньки“, — рассказала она.

Тодоренко призналась, что эта ночь стала для нее одной из самых тяжелых в жизни. Сейчас здоровью малыша ничего не угрожает.

„Хочется забрать всю эту боль себе, но только не ребенку. Вся жизнь пролетела перед глазами. Чувствую себя хреновой матерью“, — написала Тодоренко.