ФОТО | „Пролетела ступенек шесть“: Анна Седокова упала со сцены

Нога у Анны сразу же опухла, а у дорогой обуви сломался каблук. Но несмотря на травму Седокова мужественно отработала концерт и исполнила все хиты — и только на бис спеть уже не смогла. По словам артистки, все свое выступление она переживала не из-за ноги, а из-за того, что не смогла достойно выйти на сцену.

Подобные падения артистов со сцены, конечно, не редкость. Но если большинство отделываются легким испугом, то у Анны возникли серьезные осложнения. Утром следующего дня она хромала во время ходьбы, а вечером, несмотря на травму, вышла на сцену МУЗON FEST телеканала МУЗ-ТВ. Танцевать Седокова, естественно, не смогла, но на каблуках держалась уверенно. После выступления певица сразу же отправилась в больницу делать рентген.

Анна отделалась сильным ушибом. Согласно заключению медиков, для скорейшего выздоровления певице нужно отказаться от сильной нагрузки на ноги, в том числе и от высоких каблуков. А через три дня Седоковой вновь предстоит отправиться на обследование: в этот раз уже на МРТ ноги.