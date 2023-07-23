ВИДЕО 18+ | „Я не могла трахаться“: Слава жалуется на неудачную пластику груди(12)
Месяц назад Слава выложила видео из операционной, уточнив, что ей нужно „кое-что подлатать и подправить“. И вот все карты раскрыты: это была очередная маммопластика. Оказывается, 43-летней артистке пришлось исправлять результат подтяжки груди, которую она делала у звездного хирурга Тимура Хайдарова. Об этом Слава сообщила в свежих сторис.
Как рассказала Анастасия (настоящее имя певицы), после подтяжки у Хайдарова у нее остались большие шрамы, вдобавок появилась сильная асимметрия — одна грудь стала заметно выше другой. „Я год жила в стрессе, я не могла трахаться, потому что мне надо было надевать какой-то лифчик или как-то стесняться, я в зеркало на себя не могла смотреть“, — признается Слава. В подкрепление своих слов она выложила честное видео, где показала жуткие шрамы.
„Если честно, я сначала пошла на попятную. Как все артистки, которым он изуродовал грудь, я хотела компенсацию взять. Но нет, [ни фига]. Потому что я вам его посоветовала — и я не буду никакую компенсацию брать, я просто вам расскажу, что грудь у него делать не надо. Тимур, ты очень круто делаешь тело. Не делай, пожалуйста, грудь никому“, — обратилась к врачу певица. А своим подписчицам дала совет: „Хотите красивый живот — идите к Тимуру Хайдарову. Но если вы хотите красивую грудь, идите к другим врачам“. И добавила, что молчала целый год, потому что надеялась, что швы рассосутся.
Сам хирург тоже не стал отмалчиваться и прокомментировал ситуацию в беседе с „Газетой.Ru“. По словам доктора, операция была выполнена профессионально, однако Слава не придерживалась рекомендаций врачей в период реабилитации, потому и остались рубцы^ „Как доктор могу сказать, работа выполнена была четко, профессионально, качественно. Тут, получается, абсурд: попой довольна, животом довольна, руками довольна, а грудью недовольна. Очень абсурдно. Что касается швов, мы всегда предупреждаем пациентов, что их заживление зависит, конечно же, и от работы хирурга, и от состояния здоровья пациента, его возраста, вредных привычек, соблюдения ограничений в плане интимной жизни и так далее. Помимо этого, есть ряд реабилитационных услуг, направленных на грамотное заживление, — специальные кремы, пластыри и инъекции. До какого-то момента мы были в очень хороших отношениях, но она не приходила, не выполняла все наши рекомендации, ссылаясь на занятость и так далее. Но мы собирались хирургически исправить рубцы, это делается 15-20 минут. Но Слава попала под влияние некоторых людей. Как доктор я могу сказать, мы со своей стороны от нее никогда не отказывались, всячески пытались содействовать в плане косметологических процедур, кремов, той же хирургической коррекции. Но человек принял вот такое решене».
Хайдаров также опроверг информацию о том, что он выплачивает компенсации недовольным пациентам. Разногласия, по словам хирурга, решаются двумя способами: либо проводится еще одна операция на бесплатной основе, либо оформляется возврат денежных средств, если запросы клиента завышены. Но таких случаев очень мало — менее 1%.