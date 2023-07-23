ВИДЕО 18+ | „Я не могла трахаться“: Слава жалуется на неудачную пластику груди

Месяц назад Слава выложила видео из операционной, уточнив, что ей нужно „кое-что подлатать и подправить“. И вот все карты раскрыты: это была очередная маммопластика. Оказывается, 43-летней артистке пришлось исправлять результат подтяжки груди, которую она делала у звездного хирурга Тимура Хайдарова. Об этом Слава сообщила в свежих сторис.

Как рассказала Анастасия (настоящее имя певицы), после подтяжки у Хайдарова у нее остались большие шрамы, вдобавок появилась сильная асимметрия — одна грудь стала заметно выше другой. „Я год жила в стрессе, я не могла трахаться, потому что мне надо было надевать какой-то лифчик или как-то стесняться, я в зеркало на себя не могла смотреть“, — признается Слава. В подкрепление своих слов она выложила честное видео, где показала жуткие шрамы.

„Если честно, я сначала пошла на попятную. Как все артистки, которым он изуродовал грудь, я хотела компенсацию взять. Но нет, [ни фига]. Потому что я вам его посоветовала — и я не буду никакую компенсацию брать, я просто вам расскажу, что грудь у него делать не надо. Тимур, ты очень круто делаешь тело. Не делай, пожалуйста, грудь никому“, — обратилась к врачу певица. А своим подписчицам дала совет: „Хотите красивый живот — идите к Тимуру Хайдарову. Но если вы хотите красивую грудь, идите к другим врачам“. И добавила, что молчала целый год, потому что надеялась, что швы рассосутся.