„Возьмет свои слова обратно“: Валерий Пономаренко ответил на обвинения вдовы брата

„Братья делили только доходы, расходы были у каждого свои. Валера не принимал участие в расходах на лечение, говорил о своих проблемах и будто не понимал, в каком состоянии Саша. На последних концертах на него было страшно смотреть, а Валера продолжал строить графики, говорил о сцене и доходах“, — негодовала Анна Пономаренко.

У юмориста свое видение ситуации. Он не собирается поливать грязью супругу брата. „Мы действительно с Анной не всегда общаемся: между нами есть недопонимание. Если я никого не обвиняю, то меня наоборот обвиняют, что чуть ли не по моей вине это произошло. Я к этому отношусь философски. Понимаю, почему так происходит. Она получила огромный стресс. И она не может не понимать свою, в том числе, вину. Она эту вину принимать не хочет. Она ее понимает, но не принимает. А когда человек не принимает свою вину, то ищет ответ на вопрос: „Почему так случилось?“ — порассуждал 56-летний артист.

Как оказалось, у Валерия и Анны была беседа по поводу недопониманий, но оба не смогли решить общие проблемы. Каждый из них таит обиду друг на друга. „Если она еще и вину примет, ей будет тяжелее. У меня по-другому все. Я вину свою принимаю, но, единственное, перед кем держу ответ, — это перед Высшими силами, перед Богом и братом… С ее стороны это — стрессовая ситуация. Было время, что я дал ей выговориться. По мне ее слова очень сильно ударили. Потом, когда я начал копаться, почему так произошло, понял, что это все — стресс. Пройдет какое-то время, я уверен, что она свои слова возьмет обратно. И разберется во всем“, — отметил Пономаренко.