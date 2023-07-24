Манижа впервые стала мамой

В сентябре 2022 года Манижа и Кватания тайно связали себя узами брака. О том, что знаменитости собираются пожениться, стало известно в ноябре 2021 года. Тогда певица поделилась в соцсетях снимком, на котором было видно помолвочное кольцо, и сообщила подписчикам, что сказала жениху „Да“. При этом высказывались предположения, что помолвка состоялась еще летом 2021-го, но пара в течение некоторого времени это скрывала.