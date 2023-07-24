Фестиваль фильмов о любви Tartuff завершит культовый „Бриолин“
С 31 июля по 5 августа на Ратушной площади Тарту в 18-й раз пройдет крупнейший в Балтии кинофестиваль под открытым небом. Звершит его фильм, прославивший Джона Траволту — не зря актёр отметил его постом в социальных сетях.
Мюзикл американского режиссера Рэндала Клайзера рассказывает историю лидера бойз-бэнда по имени Дэнни, который влюбляется в великолепную деревенскую девушку Сэнди, но скрывает свои чувства. В этом году фильму исполняется 45 лет — и юбилей он отмечает показом в кинотеатрах под открытым небом по всему миру.
А откроется фестиваль студенческим фильмом Франца Мальмстена „Через границу“ и криминальным триллером Майкла Манна „Схватка“, который относится к современной киноклассике.
Что еще можно увидеть на Tartuff?
„Пассажи“ — новый фильм Айры Сакс («Сорок оттенков грусти“, „Любовь — странная штука“). Это история о том, как отношения гей-пары портятся после того, как один из них заводит страстный роман с очаровательной учительницей. В ролях Франц Роговски, Бен Уишоу и Адель Экзаркопулос.
„Парад“ — католические браки не могут быть расторгнуты, но могут быть аннулированы. Литовской паре предстоит пройти путь препятствий, полный извращенного абсурда. После успешной премьеры на PÖFF 2022 комедия-драма Титаса Лауцюса возвращается на эстонский экран.
„Мое единственное желание“ — новая девушка приходит работать в парижский стриптиз-клуб, чтобы испытать жизнь, полную дерзких соблазнов. Озорная драма от французского режиссера Люси Борлето.
„Однажды мы расскажем друг другу все“ — 18-летняя девушка из Восточной Германии начинает отношения с мужчиной вдвое старше ее вскоре после падения Берлинской стены. Фильм немецкого режиссера Эмили Атеф основан на популярной книге Даниэлы Крин.
„Серая мгла“ — Две раненые женщины находят друг друга, чтобы вместе противостоять своим внутренним демонам. Фильм голландского режиссера Саши Полак.
„Самый счастливый человек на свете“ — Успешный юрист Ася оказывается на свидании вслепую с застенчивым банкиром Зораном. Их романтические отношения вскрывают скрытые раны и пробуждают воспоминания о жестокой и ненужной Балканской войне. Фильм северомакедонского режиссера Теоны Стругар Митевской — это любовная поэма городу Сараево.
„Патрик и кит“ — австрийский режиссер Марк Флетчер создал эффектный документальный фильм о бывшем адвокате Патрике Дайкстре, который во время своих подводных экспедиций влюбляется в 12-тонного кита.
„Жизнь в синем пакете“ — Мать, зависимая от героина, бросила свою дочь Лизу, когда та была ребенком. Избегая соблазна наркотиков, Лиза теперь пытается раскрыть природу зависимости, от которой не ускользнул ее супруг. Шокирующая и жестокая реальная история от Ребекки Ллойд-Эванс, Лизы Селби и Алекса Фрая, в которой можно найти любовь, юмор и, самое главное, надежду.
„Ларри“ — пронзительный молодежный фильм венгерского режиссера Силарда Берната об Адаме, который усваивает болезненные жизненные уроки, когда читает рэп, чтобы избавиться от своих угнетателей.
„Арабелла — дочь пирата“ — 40-летие детского фильма Пеэтера Симма. Настоящая часть эстонского кинонаследия.
Полное расписание доступно здесь.
Все сеансы бесплатные.
Tartuff представляют Elisa и город Тарту. Спонсоры – Toyota, Kvartal и Cramo. Фестиваль поддерживают фонд „Капитал культуры“, Культурная столица Европы Тарту 2024 и Министерство культуры.