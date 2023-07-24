Фестиваль фильмов о любви Tartuff завершит культовый „Бриолин“

Мюзикл американского режиссера Рэндала Клайзера рассказывает историю лидера бойз-бэнда по имени Дэнни, который влюбляется в великолепную деревенскую девушку Сэнди, но скрывает свои чувства. В этом году фильму исполняется 45 лет — и юбилей он отмечает показом в кинотеатрах под открытым небом по всему миру.

А откроется фестиваль студенческим фильмом Франца Мальмстена „Через границу“ и криминальным триллером Майкла Манна „Схватка“ , который относится к современной киноклассике.

Что еще можно увидеть на Tartuff?

„Пассажи“ — новый фильм Айры Сакс («Сорок оттенков грусти“, „Любовь — странная штука“). Это история о том, как отношения гей-пары портятся после того, как один из них заводит страстный роман с очаровательной учительницей. В ролях Франц Роговски, Бен Уишоу и Адель Экзаркопулос.



„Парад“ — католические браки не могут быть расторгнуты, но могут быть аннулированы. Литовской паре предстоит пройти путь препятствий, полный извращенного абсурда. После успешной премьеры на PÖFF 2022 комедия-драма Титаса Лауцюса возвращается на эстонский экран.



„Мое единственное желание“ — новая девушка приходит работать в парижский стриптиз-клуб, чтобы испытать жизнь, полную дерзких соблазнов. Озорная драма от французского режиссера Люси Борлето.