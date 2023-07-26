ИНТЕРВЬЮ | Директор „Биргитты“: проводить фестиваль в монастыре Пирита было бы проще, если бы была постоянная крыша(3)
С 4 по 13 августа в Таллинне пройдет фестиваль „Биргитта“. Директор фестиваля Леннарт Сундья рассказал в интервью RusDelfi, что самое сложное в организации оперных представлений в развалинах монастыря, почему было бы выгодно построить постоянную крышу над сооружением и с какой живой легендой удастся познакомиться зрителям.
Что стало самым большим вызовом для фестиваля „Биргитта“?
Прежде всего, этот фестиваль пройдет не в оперном театре или концертном зале, а в развалинах средневекового монастыря! Все то, к чему привыкли посетители „Биргитты“ - крыша над головой, защищающая от дождя, трибуна с хорошим обзором, мирового уровня сценический звук и освещение, удобные кресла, уютные кафе, ковровые дорожки - все это придется создавать с нуля.
И можно подумать, что, по крайней мере, четыре стены уже есть, осталось только крышу доделать. На самом деле, проще возвести фестивальную сцену на пустой площади, чем строить между средневековыми стенами, внесенными в список исторических памятников, где во время строительства некуда деться, а сцена должна быть построена так, чтобы конструкция не касалась стен.
Но я считаю, что эти усилия стоят того - атмосфера фестиваля в этих исторических стенах просто сказочная! Формат и репертуар фестиваля подразумевают, что мы должны создать условия, при которых дождь, ветер, излишние свет и шум не помешают наслаждаться музыкальным и театральным искусством. В отличие от многих летних мероприятий и концертов на открытом воздухе, где зрители перемещаются, едят и пьют во время концерта, фестиваль „Биргитты“ все же будет проходить в доме оперы, хотя и временном.
Если не принимать во внимание технические сложности, связанные со строительством временного дома оперы, то, несомненно, это еще и попытка вывести на фестивальную сцену совершенно новую оперу с очень разношерстной командой людей, которые ежедневно заняты в других театрах и проектах.
Для подобных фестивалей принято брать готовые произведения из репертуара различных оперных или музыкальных театров и адаптировать их для фестивальной сцены. Да, это тоже порой непросто, но еще более сложной задачей, несомненно, является создание за короткий срок совершенно нового представления, являющегося художественным целым - с оформлением сцены, декорациями, костюмами, световыми и видео-решениями.
Говорят, что театр - это исчезающий вид искусства, потому что то, что создается на сцене сегодня, завтра остается лишь в памяти. В случае с собственными постановками фестиваля „Биргитта“ эта скоротечность и уникальность проявляется еще больше. На сегодняшний день мы пока не знаем, будет ли, например, опера Тимо Штайнера „Кризис“, премьера которой состоится на фестивале в этом году, исполнена только двумя туманными августовскими вечерами на нашем фестивале или же впоследствии попадет на другие сцены.
Чем фестиваль выделяется и отличается в этом году?
Каждый фестиваль особенный по-своему. Особенностью каждого фестиваля является программа, выбор спектаклей и концертов - то, ради чего зрители стекаются в залы. В этом году фестиваль уже во второй раз проходит под художественным руководством Тыну Кальюсте, и вполне естественно, что фестиваль - это лицо художественного руководителя. Как и в прошлом году, фестиваль представит новую оригинальную постановку - новую эстонскую оперу.
Однако впервые в истории фестиваля „Биргитта“ один из спектаклей пройдет за пределами монастыря Пирита - в зале Theatrum по адресу Вене, 14. Это связано с тем, что опера камерная, и для должного эффекта требуется меньшая аудитория и меньшее расстояние между исполнителями и зрителями. На большой сцене произведение растворится и не повлияет должным образом на зрителя.
Звучали предложения построить постоянную крышу на руинах Пиритаского монастыря. Что Вы об этом думаете?
Этот вопрос периодически поднимается уже не менее 10 лет, вызывая споры и неоднозначную реакцию. Речь идет об объекте культурного наследия. Из последнего обсуждения у меня сложилось впечатление, что критики этой идеи поторопились с выводами.
У меня такое ощущение, что главный страх защитников памятников старины заключается в том, что, если дать разрешение на строительство крыши поверх стен, люди непременно захотят убрать окна и двери, построить два этажа сверху и паркинг под землей. Это опасение вполне объяснимо - в период бума застройщиков, к сожалению, слишком много примеров того, как элегантный замысел, победивший на архитектурном конкурсе, в результате различных сокращений, рационализаций и оптимизаций превращается в какую-то размазню.
А если есть опасение, что, пообещав что-то, люди непременно захотят большего, то в результате возникает установка, что безопаснее вообще ничего не обещать. А еще безопаснее - даже не обсуждать этот вопрос. Я не считаю, что постоянная крыша обязательно означает строительство на территории монастыря настоящего концертного зала для круглогодичного использования - с кассами, кафе, парковкой, административными, складскими и вспомогательными помещениями.
Это повлекло бы за собой кардинальное изменение смысла существующего священного здания, что нежелательно. Действительно, крыша могла бы быть только крышей, которая, сохраняя историческую форму, фактически усилила бы величественную архитектуру священного здания, способствовала бы защите и сохранению руин и не изменила бы духовности и значения этого места. Несомненно, проводить фестиваль „Биргитты“ в монастыре Пирита было бы проще, если бы не было необходимости каждый раз заказывать экспертизу креплений и строить временную крышу.
Конечно, когда речь идет о кровле, также встает вопрос денег. Если вы спросите меня, является ли это самой острой потребностью Таллинна в культурных инвестициях на сегодняшний день, то, скорее всего, нет. С другой стороны, если сложить все деньги, потраченные на временную крышу с 2005 года, когда под руководством маэстро Эри Класа впервые был проведен фестиваль „Биргитта“, то становится ясно, что в долгосрочной перспективе экономически выгоднее было бы построить настоящую крышу на руинах монастыря.
Сейчас мы находимся в ситуации, когда треть бюджета фестиваля ежегодно тратится на строительство физической инфраструктуры временного дома оперы - крыши, строительных лесов, трибун. А ведь эти деньги могли бы пойти на то, что создается на сцене.
Если бы человеку пришлось выбирать одно представление для посещения на фестивале, какое бы вы порекомендовали?
Художественный руководитель фестиваля Тыну Кальюсте говорит следующее: „Если прочитать названия фестивальной программы этого года, то получится путешествие от кризиса к радости. Так что зрители, идущие с нами, познакомятся со многими шедеврами“. Невозможно порекомендовать какое-то одно представление для посещения - программа фестиваля разнообразна: здесь есть новое и старое, масштабное и камерное, совершенно новая эстонская опера и абсолютная классика оперного мира, как „Тристан и Изольда“ Рихарда Вагнера, или абсолютная классика симфонической музыки, как 9-я симфония Бетховена.
Но есть и нечто более роковое - дань уважения Рихо Сибула, гениальному музыканту, скончавшемуся в прошлом году. Он создавал музыку в диапазоне от рок-н-ролла до лирических баллад и партитур к фильмам. В некотором смысле самым особенным событием является камерная опера „Милосердие“, которая будет представлена в рамках фестиваля „Биргитты“ в Театре по адресу Вене, 14 в Старом городе. Это одноактная опера композитора Джеймса Макмиллана с очень интересным звучанием в постановке Лембита Петерсона.
Это не концерт оперных арий, а нечто для более взыскательных музыкальных гурманов, способных оценить более сложную музыку. Солисты великолепны, Лембит Петерсон проделал прекрасную работу над постановкой, а произведение в целом неожиданно увлекательно. Кроме того, это представление дает возможность познакомиться с живой легендой, ведь Макмиллан считается одним из самых выдающихся композиторов своего поколения, входящим в десятку самых исполняемых композиторов современности.
Макмиллан - всемирно известный дирижер, который будет присутствовать на фестивале, чтобы продирижировать и провести эти два очень эксклюзивных выступления. Можно с уверенностью сказать, что программа фестиваля „Биргитта“ достаточно разнообразна, чтобы предложить что-то для каждого.