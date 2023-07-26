ИНТЕРВЬЮ | Директор „Биргитты“: проводить фестиваль в монастыре Пирита было бы проще, если бы была постоянная крыша

Что стало самым большим вызовом для фестиваля „Биргитта“?

Прежде всего, этот фестиваль пройдет не в оперном театре или концертном зале, а в развалинах средневекового монастыря! Все то, к чему привыкли посетители „Биргитты“ - крыша над головой, защищающая от дождя, трибуна с хорошим обзором, мирового уровня сценический звук и освещение, удобные кресла, уютные кафе, ковровые дорожки - все это придется создавать с нуля.

И можно подумать, что, по крайней мере, четыре стены уже есть, осталось только крышу доделать. На самом деле, проще возвести фестивальную сцену на пустой площади, чем строить между средневековыми стенами, внесенными в список исторических памятников, где во время строительства некуда деться, а сцена должна быть построена так, чтобы конструкция не касалась стен.

Но я считаю, что эти усилия стоят того - атмосфера фестиваля в этих исторических стенах просто сказочная! Формат и репертуар фестиваля подразумевают, что мы должны создать условия, при которых дождь, ветер, излишние свет и шум не помешают наслаждаться музыкальным и театральным искусством. В отличие от многих летних мероприятий и концертов на открытом воздухе, где зрители перемещаются, едят и пьют во время концерта, фестиваль „Биргитты“ все же будет проходить в доме оперы, хотя и временном.

Если не принимать во внимание технические сложности, связанные со строительством временного дома оперы, то, несомненно, это еще и попытка вывести на фестивальную сцену совершенно новую оперу с очень разношерстной командой людей, которые ежедневно заняты в других театрах и проектах.

Для подобных фестивалей принято брать готовые произведения из репертуара различных оперных или музыкальных театров и адаптировать их для фестивальной сцены. Да, это тоже порой непросто, но еще более сложной задачей, несомненно, является создание за короткий срок совершенно нового представления, являющегося художественным целым - с оформлением сцены, декорациями, костюмами, световыми и видео-решениями.