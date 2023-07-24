В России запускают свою „Лигу смеха“ — с „АМИКом“ и Кахами

Телеканал ТНТ и „АМиК“ («Александр Масляков и компания“) объявили о старте нового шоу „Лига городов“, где комики из России и стран СНГ будут бороться за 10 миллионов рублей. Так, в гонку за внушительной суммой вступят 62 команды.

В первом этапе, до батлов, начинающие артисты покажут себя на большом фестивале. Для дальнейшего прохождения им нужно впечатлить наставников, и кто-то из селебрити возьмется помочь им дойти до финала. На завершающем этапе опытные шоумены выступят вместе со своими подопечными на сцене.

В проекте участникам будут помогать звезды канала. Так, наставниками стали Сергей Светлаков, актриса и певица Марина Кравец, стендап-комик Алексей Щербаков, а также создатель проекта „Непосредственно Каха“ и участник шоу „Выжить в Дубае“ Артем Калайджян.

Светлаков готов поддержать юмористов в достижении цели стать самой смешной командой сезона. „Это первый проект, с которым я возвращаюсь домой на ТНТ. Место, где я вырос, учился и первый раз встретился глазами с Галустяном… Очень надеюсь, что нам всем повезет с проектом и возникнет еще один лифт для талантливых молодых ребят. Я им не судья, а помощник и проводник“, — поделился он.