Лайма Вайкуле рассказала, за что на нее обиделся Игорь Крутой

„Игорь был ревнив поначалу. Ему казалось, что это какое-то предательство. Я ему сказала, что я патриот своей страны. Не хочу, чтобы Юрмала теперь тосковала по „Новой волне“, — вспомнила Вайкуле.

По словам Вайкуле, многие считают, что она создала фестиваль „Рандеву“ вместо „Новой волны“. Однако, отметила певица, между двумя этими мероприятиями есть большая разница, потому что „Новая волна“ — музыкальный конкурс, а Laima Rendezvous Jūrmala — фестиваль. „Это разные вещи. Просто город предложил сделать мне фестиваль, вот я его создала“, — объясняет звезда.