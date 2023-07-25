25.07.2023, 10:00
Лайма Вайкуле рассказала, за что на нее обиделся Игорь Крутой(7)
ФОТО: Youtube
Певица Лайма Вайкуле рассказала, что Игорь Крутой обиделся на нее и считал предательницей после того, как она создала свой фестиваль на замену ушедшему конкурсу „Новая волна“.
„Игорь был ревнив поначалу. Ему казалось, что это какое-то предательство. Я ему сказала, что я патриот своей страны. Не хочу, чтобы Юрмала теперь тосковала по „Новой волне“, — вспомнила Вайкуле.
По словам Вайкуле, многие считают, что она создала фестиваль „Рандеву“ вместо „Новой волны“. Однако, отметила певица, между двумя этими мероприятиями есть большая разница, потому что „Новая волна“ — музыкальный конкурс, а Laima Rendezvous Jūrmala — фестиваль. „Это разные вещи. Просто город предложил сделать мне фестиваль, вот я его создала“, — объясняет звезда.