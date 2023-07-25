Война вынесла смертельный приговор „Модному приговору“

Историк моды Александр Васильев долгие годы вел „Модный приговор“ вместе с Надеждой Бабкиной. По его словам, формат проекта умер уже достаточно давно, и раньше именно это считали главной проблемой. Но, как оказалось, шоу нуждалось в финансировании, которого не было.

„Дело в том, что до начала специальной военной операции вся реклама на Первом канале и конкретно в нашей программе была женской: косметика, парфюмерия, лаки для ногтей, женское белье, прокладки. Они были все западного производства. Все эти рекламодатели ушли с российского рынка, и, естественно, они были главными финансистами нашего шоу. Мы жили от продажи рекламы, одна минута рекламы в программе „Модный приговор“ стоила 60 тысяч евро“, — объясняет Васильев.

Продюсеры пытались заменить рекламодателей, найти новых, но ничего не получилось. Кроме того, главные поставщики одежды, коими являлись Zara, H&M и другие бренды также покинули рынок. И одевать героев стало попросту не во что, а учитывая то, что программа была ежедневная, одежда требовалась регулярно. Хвалёное же „импортозамещение“ почему-то не сработало и здесь.

Также проблема обнаружилась и в концепции программы. В проекте делали упор на западную моду: французский, итальянский, английский, американский стиль. Теперь же тренд развернулся в сторону всего российского, поэтому руководство Первого канала пожелало видеть в эфире программу о национальной моде, стиль по мотивам наших регионов: Урала, Поволжья, Сибири.

„Это очень интересные темы. Я поддерживаю эту идею, но это программы на один день, а программа ежедневная. Один день — Сибирь, один день — Урал, один день — Волга, а все остальное?“ — недоумевает Васильев.

Если задаться решением проблемы, то можно переформатировать выпуски, найти финансирование, источники одежды, дизайнеров и даже темы для обсуждения. Но на это требуется время. „Тут ведь не только мое желание должно быть. А желание администрации Первого канала, финансистов, продюсеров — видеть именно нас во главе лидеров модного мнения России“, — объяснил Васильев.

