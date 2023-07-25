Солиста Rammstein вновь обвинили в насилии

По информации портала, гражданка Австрии рассказала, что ее в соцсетях пригласили на вечеринку с участниками группы. Линдеманн позвал ее, а также других девушек в свой номер в отеле и, по словам девушки, хотел вступить с ней в половую связь.

Как утверждала женщина, после отказа музыканту, он бросил ее на кровать и ударил несколько раз по ягодицам. При этом австрийка заявила, что все произошло без ее согласия.

14 июня в Германии уже возбудили уголовное дело против солиста Rammstein Тилля Линдеманна по статье об изнасиловании. Местная прокуратура начала расследование по статье 177 УК ФРГ («насильственные действия сексуального характера, принуждение к сексу, изнасилование“). Его инициировали после двух обращений: одно поступило в полицию, а другое — в прокуратуру.