В скандал с изуродованной грудью Славы втянулись Киркоров, Рудковская и другие звезды, дело дошло до суда

Среди самых упоминаемых звездных хирургов в России особенно выделялся Тимур Хайдаров. Молодой мужчина давно снискал славу настоящего эксперта: у него исправляли природные особенности Филипп Киркоров и Инстасамка, Яна Рудковская, Давид Манукян, Алана Мамаева и Гоар Аветисян. Список знаменитых клиентов доктора Хайдарова впечатляет. И, казалось, что все его операции проходят идеально.

Но недавно певица Слава неожиданно заявила, что недовольна результатом вмешательство. Точнее, часть из операций прошла идеально: руки, ноги, живот и подбородок Славы после вмешательства Тимура ее абсолютно устраивали, но грудь оказалась асимметричной, а швы слишком заметными.

В ответ на обвинения певицы Тимур Хайдаров заявил, что Слава не соблюдала рекомендации, намекнул на то, что артистка рано начала работать и употреблять алкоголь.

Обвинения в неправильном образе жизни Анастасия Сланевская не оставила без внимания. Публично она рассказала, что придерживалась всех рекомендаций, но выступать ей пришлось: сам доктор попросил звездную пациентку отработать скидку в 30% на дне рождения его жены.

К Славе присоединилась и Любовь Успенская, которая вспомнила, что поправляла у доктора Хайдарова ягодицы, но результат ее не порадовал. Когда уже две знаменитые пациентки подпортили публичными высказываниями репутацию специалиста, Тимур Хайдаров решил ответить.

„Слава и Люба? Которые вымогали сначала крупную сумму денег? Сначала разберитесь во всём, потом делайте выводы!“ — неожиданно заявил доктор.

Эти слова стали еще одним витком скандала, после которого певицы решила обратиться в суд с иском о клевете.

Интересно, что интересы артисток будет представлять тот же адвокат, который защищал Успенскую после обвинения в избиении соседской собаки. А адвокатом Хайдарова стал знаменитый Александр Добровинский. Если непримиримые враги встрется в суде, спор обещает быть жарким. А вспоминая суд над Михаилом Ефремовым — ещё и очень увлекательным.