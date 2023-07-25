В скандал с изуродованной грудью Славы втянулись Киркоров, Рудковская и другие звезды, дело дошло до суда(7)
Еще несколько лет назад звезды тщательно скрывали (а то и вовсе опровергали), что легли на стол пластического хирурга и что-то изменили в своей внешности с помощью операции. Соцсекти добавили откровенности — и это стало новым поводом для публичных „разборок“.
Среди самых упоминаемых звездных хирургов в России особенно выделялся Тимур Хайдаров. Молодой мужчина давно снискал славу настоящего эксперта: у него исправляли природные особенности Филипп Киркоров и Инстасамка, Яна Рудковская, Давид Манукян, Алана Мамаева и Гоар Аветисян. Список знаменитых клиентов доктора Хайдарова впечатляет. И, казалось, что все его операции проходят идеально.
Но недавно певица Слава неожиданно заявила, что недовольна результатом вмешательство. Точнее, часть из операций прошла идеально: руки, ноги, живот и подбородок Славы после вмешательства Тимура ее абсолютно устраивали, но грудь оказалась асимметричной, а швы слишком заметными.
В ответ на обвинения певицы Тимур Хайдаров заявил, что Слава не соблюдала рекомендации, намекнул на то, что артистка рано начала работать и употреблять алкоголь.
Обвинения в неправильном образе жизни Анастасия Сланевская не оставила без внимания. Публично она рассказала, что придерживалась всех рекомендаций, но выступать ей пришлось: сам доктор попросил звездную пациентку отработать скидку в 30% на дне рождения его жены.
К Славе присоединилась и Любовь Успенская, которая вспомнила, что поправляла у доктора Хайдарова ягодицы, но результат ее не порадовал. Когда уже две знаменитые пациентки подпортили публичными высказываниями репутацию специалиста, Тимур Хайдаров решил ответить.
„Слава и Люба? Которые вымогали сначала крупную сумму денег? Сначала разберитесь во всём, потом делайте выводы!“ — неожиданно заявил доктор.
Эти слова стали еще одним витком скандала, после которого певицы решила обратиться в суд с иском о клевете.
Интересно, что интересы артисток будет представлять тот же адвокат, который защищал Успенскую после обвинения в избиении соседской собаки. А адвокатом Хайдарова стал знаменитый Александр Добровинский. Если непримиримые враги встрется в суде, спор обещает быть жарким. А вспоминая суд над Михаилом Ефремовым — ещё и очень увлекательным.
А пока репутацию Тимура Хайдарова защищают в сети его клиенты. Одним из первых за доктора вступился Филипп Киркоров: его новое тело — результат работы Хайдарова. „Дорогая Слава, зачем бурлить воду там, где не права. А вот сесть в лужу легко. Я, конечно, не врач, не специалист, но могу сказать тебе, прежде чем грешить на других, последи за своим поведением. Рекомендации врача нужно выполнять. Не бросать реабилитацию. Если жалко потратить копеечку у профессионала — потом такое отношение влетит в копеечку уже у других. Можно сколько угодно жаловаться, ссылаясь на инкогнито людей, спрятавшись под покровом ночи“, — высказался он в своем канале.
В ответ на это Слава заявила, что Киркоров пытается сберечь репутацию друга, обвиняя ее. Но терпеть этого певица не собирается, пэтому, если нападки продолжатся, расскажет миру секреты поп-короля. То ли Филиппу скандал наскучил, то ли угроза подействовала, но за Тимура он больше не вступался.
Зато на стороне доктора оказалась Яна Рудковская. „Я знаю его лично, я делала у него грудь, очень много девушек потом к нему приходили и говорили: „Хочу грудь как у Яны“. Филипп Киркоров, Инстасамка, Дава, я. Сотни довольных пациентов со всего мира у этого хирурга, и тут вдруг такие обвинения!“ — возмутилась Яна.
Поддержали доктора и другие знаменитости. Так, Гоар Аветисян поблагодарила Хайдарова за новую фигуру, хотя после операций страдала от гниения швов, болей, незаживающих ран. Визажист уверена, что это особенности ее кожи, а не вина хирурга.
Поддержали эксперта Инстасамка и София Броян, которые неоднократно становились его пациентами.
В отличие от однозначных сторонников доктора, Алана Мамаева заявила, что операцию Славе Хайдаров сделал отвратительно и должен вернуть ей деньги. При этом модель уверена, что Тимур — отличный хирург, но иногда и у него может произойти неприятный случай.
В комментариях в сети появились и другие пострадавшие от звездного доктора. Одна из девушек рассказала, что после увеличения груди у Хайдарова потеряла сосок. Она подавала на специалиста в суд, но дело замерло.
Так или иначе откровенность Славы навсегда изменит пластическую хирургию: теперь пациенты будут куда меньше доверять хвалебным отзывам знаменитостей, которые делают операции в обмен на рекламу.