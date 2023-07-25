Легких путей не ищем! Даня Милохин „передумал“ возвращаться в Россию

„Если я вернусь в Россию, для меня это станет шагом назад. Потому что у меня опять будут деньги, большая популярность, клипы, шоу. Я уверен, кто бы что ни говорил. Но как будто бы это очень просто. А мне хочется находиться в не очень легких условиях“, — подчеркнул Милохин.