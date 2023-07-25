Умер молодой эстонский рэпер

На острове Хийумаа на площадке Suursadam в эти выходные пройдет музыкальный фестиваль Saund 2023, где выступит новый коллектив Wock Summer. С посвящением участнику группы, ушедшему недавно из жизни, - молодому рэперу Lil Nil (Нильс Сейманн). Молодой артист ушел из жизни из-за резкого ухудшения состояния здоровья.

Организаторы фестиваля отмечают, что для группы Wock Summer это должен был быть первый концерт, и в его программе должны были прозвучать песни с только что записанного альбома.

„Участники группы, в которую входиk Lil Nil и его близкие друзья решили концерт дать с посвящением их лучшему другу“.

„На этом фестивале будут в сборе все близкие друзья, и Nils достоин того, чтобы люди услышали его искусство“, - сказал marp$, участник Wock Summer и друг скончавшегося рэпера.

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