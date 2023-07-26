ОПРОС | „Барби“ принесла „Оппенгеймеру“ $5 млн. А вы уже посмотрели два самых долгожданных фильма этого лета?

Премьера двух невероятно долгожданных фильмов „Барби“ Греты Гервиг и „Оппенгеймер“ Кристофера Нолана прошли в один день - 21 июля. В прошедшие выходные у любителей кино была возможность провести несколько часов в кинотеатрах за просмотром этих фильмов. А вы вошли в их число?