ОПРОС | „Барби“ принесла „Оппенгеймеру“ $5 млн. А вы уже посмотрели два самых долгожданных фильма этого лета?
Премьера двух невероятно долгожданных фильмов „Барби“ Греты Гервиг и „Оппенгеймер“ Кристофера Нолана прошли в один день - 21 июля. В прошедшие выходные у любителей кино была возможность провести несколько часов в кинотеатрах за просмотром этих фильмов. А вы вошли в их число?
В связи с премьерой в один день в интернете родился феномен под названием „Барбигеймер“. Кардинальное различие между фильмами вызвало комическую реакцию пользователей Интернета.
„Барби“ — фантастическая комедия Греты Гервиг о модной кукле Барби, „Оппенгеймер“ - эпическая биографическадрамой Кристофера Нолана о физике Дж. Роберте Оппенгеймере, научном руководителе Манхэттенского проекта, которого называют отцом атомной бомбы.
Интересно, что конкуренция приняла неожиданный оборот: в США благодаря „Барби“ „Оппенгеймер“ заработал дополнительные $5 млн. Американская исследовательской компании The Quorum посчитала, что 6% зрителей „Оппенгеймера“ пошли на фильм Кристофера Нолана только потому, что все билеты на „Барби“ были распроданы. В домашнем прокате „Оппенгеймер“ заработал $83 миллиона. Если отнять от этой суммы 6% опрошенных респондентов, получится $4 миллиона 980 тысяч.
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