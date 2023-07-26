Викторию Боню заподозрили в пропаганде запрещенных веществ(3)
„Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией“ подозревает Викторию Боню в пропаганде запрещенных веществ, сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.
Организацию смутила реклама авторских ретритов звезды, в которых она рассказывает о пользе аяуаску — отвара из галлюциногенных растений бассейна Амазонки. Традиционно он используется шаманами индейских племен и местными жителями для „общения с духами“.
Боня рекламирует отвар на своих курсах и приглашает всех желающих приехать в Барселону, где она проведет закрытую дегустацию аяуаску. Стоимость этого ретрита на курсах бывшей участницы „Дома-2“ варьируется от €5,5 тысяч до €10 тысяч.
Официальная представительница ФПБК Елена Крайт попросила генпрокурора РФ провести проверку деятельности Бони, наказать ее и обязать удалить всю опубликованную рекламу галлюциногенов.
Сама Боня назвала это всё „шумихой для самопиара“ и добавила, что употребляет отвар на территории страны, где это разрешено, поэтому законы России она не нарушает. „Кто-то вместо того, чтобы заняться полезными делами, создает шумиху для самопиара. Я законопослушный человек и живу на территории другого государства уже больше 12 лет. Думаю, всем понятно, что в других странах я имею право делать все, что не нарушает законы этих стран. И если законы этих стран разнятся с российскими, то это совсем не означает, что я нарушаю закон в России. В Штатах, большинстве странах Европы (например, в Испании, Италии, Португалии, Черногории, Польше) аяуаска официально легализована специальными законодательными актами, а в странах Латинской Америки и Амазонии растение, из которого делают этот отвар, вообще считается священным. У меня в Испании официально зарегистрирован ретрит-центр, работающий с сакральной медициной. Какие могут быть вопросы ко мне? Все прозрачно, законно и, главное, легально. Кстати, я всегда подчёркиваю, что в России церемонии с аяуаской запрещены“, — сказала она.
Боня подчеркнула, что отрицательно относится к любым вредным привычкам, в том числе и наркотикам, и много лет выступает за здоровый образ жизни. „Я крайне отрицательно отношусь к любым наркотикам. Более того, так же отрицательно отношусь и к алкоголю, и к курению. Я пропагандирую много лет здоровый образ жизни - спорт, медитации и духовные практики. В любом случае, я готова предоставить, через моего адвоката, всю информацию, если таковая понадобится соответствующим органам. Будем разбираться“, — заключила она.