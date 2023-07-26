Украинцы не могут убедить турков прекратить гастроли Ани Лорак(5)
Украинская диаспора добилась отмена концерта Ани Лорак в турецкой Анталье. Однако певица не прекратила гастроли по стране.
„Спасибо, Белек!“ — лаконично отметила звезда в личном блоге, намекнув, что у неё всё получается, несмотря на протесты бывших земляков, считающих Лорак предательницей. Куда дальше двинется 44-летняя исполнительница — неизвестно.
Любопытно, что весной концерты Ани Лорак отменялись и в городах России. „Как вы знаете, я украинская певица и горжусь своим наследием и культурой. Я делилась своим творчеством на Украине в течение долгих лет, представляла свою страну на „Евровидении“ и заняла второе место. В 2014 году некоторые политические деятели на Украине хотели использовать меня в своих целях, с чем я не могла согласиться. В результате столкнулась с негативными последствиями, о которых знает только мое ближайшее окружение. Мне предоставили лишь два варианта: „Либо ты играешь в нашу игру, делая то, что мы тебе говорим, либо ты не будешь петь в этой стране“, — откровенничала тогда исполнительница.
„Ультиматум правительства моей собственной страны, прижавший меня к стене, стал тем переломным моментом, который подтолкнул меня к переезду в Россию. Несмотря ни на что, Украина всегда в моем сердце. Я понимаю, что за мое молчание в течение последнего года меня критиковали, и осознаю, что это решение может быть трактовано по-разному. Я никогда не хотела никого обидеть или задеть и, если это произошло, я приношу свои извинения“, — делилась Ани ранее.