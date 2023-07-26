Украинцы не могут убедить турков прекратить гастроли Ани Лорак

Любопытно, что весной концерты Ани Лорак отменялись и в городах России. „Как вы знаете, я украинская певица и горжусь своим наследием и культурой. Я делилась своим творчеством на Украине в течение долгих лет, представляла свою страну на „Евровидении“ и заняла второе место. В 2014 году некоторые политические деятели на Украине хотели использовать меня в своих целях, с чем я не могла согласиться. В результате столкнулась с негативными последствиями, о которых знает только мое ближайшее окружение. Мне предоставили лишь два варианта: „Либо ты играешь в нашу игру, делая то, что мы тебе говорим, либо ты не будешь петь в этой стране“, — откровенничала тогда исполнительница.