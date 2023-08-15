ТОП-5 | Хотите добавить огонек в отношения? Таллиннский сексолог составила рейтинг секс-игрушек для мужчин и женщин

В рейтинге не будут предоставлены классические вибраторы и фаллоимитаторы прямой формы, потому что, во-первых, это несомненная классика, которой не нужна реклама, а во-вторых, упрямая статистика нам говорит, что большинство (около 80%) женщин получают свои самые прекрасные и яркие оргазмы от наружной стимуляции клитора. Так что мы тихонько позавидуем тем волшебницам, которые легко получают оргазмы изнутри и отправимся изучать рейтинг секс-игрушек, составленный сексологом Милой Логан.