Дни оперы в Нарве – уникальная площадка и эксклюзивные выступления. Фанатам Depeche Mode и Харуки Мураками они понравятся особенно!(1)
Фестиваль оперы, который пройдет в Нарве с 16 по 19 августа, приглашает оперных гурманов и ценителей современного балета. Даже фанаты Depeche Mode и Харуки Мураками найдут в разнообразной программе мероприятия, которые захочется посетить.
Нарва – увлекательнейшее место – не просто приграничный город в Эстонии, но и приграничный город НАТО и Европейского союза. Благодаря своему расположению на рубеже культур и стран, вблизи живописных морских пляжей, вблизи самой многоводной реки в Эстонии, реки Нарва, город не оставляет равнодушными людей самых разных интересов. Нарва является домом многих памятников архитектуры – начиная со средневекового замка и выполненной в стиле барокко Нарвской ратуши шведского периода и заканчивая сооружениями 1990-х годов. Недавно ратуша была отреставрирована, и ее могут посетить желающие. Также можно погулять по речному променаду, посетить бастионы Нарвского замка и заняться шопингом. Один из здешних памятников архитектуры – нарвский комплекс Кренгольмской мануфактуры, некогда носивший звание крупнейшего в Европе текстильного производства, – традиционно принимает ежегодный фестиваль „Дни оперы в Нарве“.
Международная команда седьмых Дней оперы в Нарве, которые пройдут в приграничном городе с 16 по 19 августа, представит две постановки мировой оперной классики и примет коллектив Литовской национальной оперы. На фестивале также можно будет увидеть родившийся в сотрудничестве Эстонии и Финляндии балет „Flesh“, который впервые был показан на Днях оперы в Нарве в прошлом году. Ждет посетителей фестиваля и новинка – основанное на музыке Depeche Mode и романе Харуки Мураками выступление „Another World“ («Другой мир“) в исполнении литовской труппы современного балета Baltic Ballet Theatre.
Для оперных гурманов: опера-буффа на колесах „La serva padrona“
16 августа Дни оперы в Нарве посетит Литовская национальная опера, которая привезет с собой комическую оперу „La serva padrona“ («Служанка-госпожа“), рассказывающую о служанке, которая хитростью пытается стать госпожой, завоевывая сердце своего господина. Это история о любви и находчивости, где гостями на свадьбе становится публика.
Опера прибудет на грузовом автомобиле, который и станет сценой, установленной вблизи Кренгольмской мануфактуры, в Нарвской арт-резиденции – новой оригинальной культурной платформе.
Для оперных гурманов: драматическая история „Замок герцога Синяя Борода“
17 августа в Кренгольмской мануфактуре в Нарве состоится премьера оперы венгерского композитора Белы Бартока „Замок герцога Синяя Борода“, основанной на известной сказке Шарля Перро. „Руководствуясь содержанием произведения, мы выбрали постановки манящие и таинственные помещения Кренгольмской мануфактуры – они прекрасно подходят для того, чтобы рассказать историю Синей Бороды“, – рассказывает продюсер и художественный руководитель Дней оперы в Нарве Юлия Савицкая.
Автор либретто к опере – венгерский поэт Бела Балаж. „Замок герцога Синяя Борода“ рассказывает о герцоге, который приводит молодую жену Юдифь в свой неприветливый замок без окон, где есть семь запертых дверей. Замок представляет собой душу Синей Бороды, а двери – его черты характера, прошлое и то, что у него внутри. Сценическое произведение, которое будет представлено на фестивале в Нарве, является продуктом работы международной команды. В качестве солистов на сцену выйдут эстоно-украинский оперный певец бас Павло Балакин и сопрано сербского происхождения Мария Елич, музыку исполнит Нарвский симфонический оркестр под руководством дирижера Анатолия Щуры. Оперу поставила представитель нового поколения литовских режиссеров-постановщиков и член команды Литовской национальной оперы Агне Амброзайтите.
Для балетных гурманов: „Flesh“, родившийся в сотрудничестве Эстонии и Финляндии
17 августа в программе фестиваля повтор прошлогоднего хита Дней оперы в Нарве балет „Flesh“, созданный ведущим танцором Национальной оперы „Эстония“, хореографом и лауреатом президентской премии „Молодой деятель культуры“ Евгением Грибом и независимым артистом балета из Финляндии Джеком Трейленом.
По словам постановившего балет Евгения Гриба, „Flesh“ рассматривает взаимодействие тела и души. Чтобы выразить его, авторы использовали как приемы классического балета, так и средства современного танцевального искусства. „Прикосновение – это опыт. Чувствовать – значит жить. Язык танца универсален, он позволяет передавать мысли из самых разных языков. „Flesh“ одновременно эстонское произведение и произведение балетных подмостков Финляндии, он создан и здесь, и по ту сторону Финского залива“, – говорит Евгейний Гриб.
Для почитателей творчества Depeche Mode и Мураками: современный балет „Another world“
18 августа в рамках фестиваля в Кренгольмской мануфактуре в Нарве состоится премьера балета „Another World“ («Другой мир“), основанного на музыке Depeche Mode и романе Харуки Мураками „Страна чудес без тормозов и конец света“. В 2012 году постановка удостоилась награды PixelAWARDS за внедрение творческих цифровых решений. Исполнит произведение амбициозный литовский театр современного балета Baltic Ballet Theatre (Балтийский театр балета).
Двухчасовая постановка объединяет в себе разные жанры искусства, предлагая впечатления, состоящие из символов, философии, образов и энергичной музыки. Многие из принимающих участие в постановке танцоров и сами являются фанатами Depeche Mode, и все члены труппы абсолютно согласны в том, что звучащие со сцены слова песен и мелодии содержат столько драматизма, что передать его в танце – небанальная задача. Все это требует больших усилий и оставляет незабываемые впечатления.
„В этом представлении на сцене в составе труппы профессиональные ветераны балета, а вместе с ними – недавние выпускники балетной школы. Вместе они отважно принимают вызовы неординарной балетной постановки. Труппа действует в Вильнюсе, и ее основной стиль танца – новый классический балет“, – говорит постановщик и хореограф „Another World“ Мария Симона Шимулинайте.
Для оперных гурманов: любовный треугольник с участием известной актрисы, или „Адриана Лекуврёр“
19 августа в Нарве состоится премьера популярной оперы „Адриана Лекуврёр“, где в центре событий – любовный треугольник, образованный известной актрисой, ее поклонником-аристократом и бывшим любовником.
Опера итальянского композитора Франческо Чилеа „Aдриана Лекуврёр“ будет представлена на сцене командой Дней оперы в Нарве в сотрудничестве с литовской труппой современной музыки и видеоискусства NB8 ART. „Поставить оперу мы пригласили Георгия Петрушевски и Деяна Прошева, последний из которых является художественным руководителем Македонского театра оперы и балета. В числе солистов – Виталий Ковальчук, выступавший на оперном фестивале „Арена-ди-Верона“, и ведущий баритон Литовского национального театра оперы и балета Степонас Зонис. Адриану играет литовская сопрано Юлия Kaралюнайте, которая уже знакома публике Дней оперы в Нарве“, – рассказывает художественный руководитель фестиваля Юлия Савицкая.
Дни оперы в Нарве пройдут с 16 по 19 августа. Помимо программы желающих также ждут экскурсии и выставка Саши Роттс и Хильды Кахра „Solid plot“. Подробная информация: www.narvaopera.ee/programm.