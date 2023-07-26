Дни оперы в Нарве – уникальная площадка и эксклюзивные выступления. Фанатам Depeche Mode и Харуки Мураками они понравятся особенно!

Нарва – увлекательнейшее место – не просто приграничный город в Эстонии, но и приграничный город НАТО и Европейского союза. Благодаря своему расположению на рубеже культур и стран, вблизи живописных морских пляжей, вблизи самой многоводной реки в Эстонии, реки Нарва, город не оставляет равнодушными людей самых разных интересов. Нарва является домом многих памятников архитектуры – начиная со средневекового замка и выполненной в стиле барокко Нарвской ратуши шведского периода и заканчивая сооружениями 1990-х годов. Недавно ратуша была отреставрирована, и ее могут посетить желающие. Также можно погулять по речному променаду, посетить бастионы Нарвского замка и заняться шопингом. Один из здешних памятников архитектуры – нарвский комплекс Кренгольмской мануфактуры, некогда носивший звание крупнейшего в Европе текстильного производства, – традиционно принимает ежегодный фестиваль „Дни оперы в Нарве“.

Международная команда седьмых Дней оперы в Нарве, которые пройдут в приграничном городе с 16 по 19 августа, представит две постановки мировой оперной классики и примет коллектив Литовской национальной оперы. На фестивале также можно будет увидеть родившийся в сотрудничестве Эстонии и Финляндии балет „Flesh“, который впервые был показан на Днях оперы в Нарве в прошлом году. Ждет посетителей фестиваля и новинка – основанное на музыке Depeche Mode и романе Харуки Мураками выступление „Another World“ («Другой мир“) в исполнении литовской труппы современного балета Baltic Ballet Theatre.

Для оперных гурманов: опера-буффа на колесах „La serva padrona“

16 августа Дни оперы в Нарве посетит Литовская национальная опера, которая привезет с собой комическую оперу „La serva padrona“ («Служанка-госпожа“), рассказывающую о служанке, которая хитростью пытается стать госпожой, завоевывая сердце своего господина. Это история о любви и находчивости, где гостями на свадьбе становится публика.