Присяжные признали Кевина Спейси невиновным по делу о сексуализированном насилии
Присяжные в лондонском суде признали актера Кевина Спейси невиновным по делу о сексуализированном насилии в отношении четырех мужчин в период с 2004 по 2013 год, сообщает Reuters.
Актера оправдали по всем пунктам обвинения. Имена мужчин, в насилии над которыми обвиняли Спейси, не разглашаются.
Это был третий судебный процесс над Спейси по подобным обвинениям. Первые два дела, которые слушались в США в 2019 и 2022 годах, актер тоже выиграл.
Суд в Нью-Йорке отклонил гражданский иск от актера Энтони Рэппа, который обвинял Спейси в домогательствах в 1986 году (Рэппу тогда было 14 лет). В Массачусетсе прекратили дело против Спейси по обвинению в развратных действиях по отношению к 18-летнему мужчине в 2016 году.
Многочисленные обвинения в адрес Кевина Спейси были выдвинуты после того, как в 2017 году он совершил каминг-аут. Спейси уволили из сериала „Карточный домик“, где он играл главную роль.