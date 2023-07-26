Присяжные признали Кевина Спейси невиновным по делу о сексуализированном насилии

Актера оправдали по всем пунктам обвинения. Имена мужчин, в насилии над которыми обвиняли Спейси, не разглашаются.

Это был третий судебный процесс над Спейси по подобным обвинениям. Первые два дела, которые слушались в США в 2019 и 2022 годах, актер тоже выиграл.

Суд в Нью-Йорке отклонил гражданский иск от актера Энтони Рэппа, который обвинял Спейси в домогательствах в 1986 году (Рэппу тогда было 14 лет). В Массачусетсе прекратили дело против Спейси по обвинению в развратных действиях по отношению к 18-летнему мужчине в 2016 году.

Многочисленные обвинения в адрес Кевина Спейси были выдвинуты после того, как в 2017 году он совершил каминг-аут. Спейси уволили из сериала „Карточный домик“, где он играл главную роль.