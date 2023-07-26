Знаменитая певица Шинейд О'Коннор умерла в возрасте 56 лет

„С большой грустью мы сообщаем о кончине нашей любимой Шинейд. Ее семья и друзья опустошены и просят уединения в это очень трудное время“, — цитируют издания заявление близких певицы. Причина смерти ОʼКоннор не называется.



За свою карьеру певица выпустила 10 студийных альбомов. Одной из самых известных песен ОʼКоннор стала „Nothing Compares 2 U“. В 1990 году Billboard Music Awards назвал композицию синглом номер один по всему миру.



В августе 2017 года ОʼКоннор опубликовала видео, где рассказала о многолетней депрессии и желании покончить с собой. Через год она объявила, что отказалась от католической веры и приняла ислам. Певица рассказала, что взяла себе новое имя — Шухада Давитт. Годом ранее она сменила имя на Магду Давитт.



В январе 2022 года стало известно, что 17-летний сын певицы Шейн ОʼКоннор покончил с собой. У исполнительницы осталось еще трое детей.