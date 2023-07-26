Шоубиз
26.07.2023, 21:13

Знаменитая певица Шинейд О'Коннор умерла в возрасте 56 лет

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Sinead O'Connor
Sinead O'Connor
ФОТО: Delfi Meedia

В возрасте 56 лет скончалась легендарная ирландская певица Шинейд О'Коннор, сообщают The Irish Times и BBC News со ссылкой на заявление семьи исполнительницы.

„С большой грустью мы сообщаем о кончине нашей любимой Шинейд. Ее семья и друзья опустошены и просят уединения в это очень трудное время“, — цитируют издания заявление близких певицы. Причина смерти ОʼКоннор не называется.

За свою карьеру певица выпустила 10 студийных альбомов. Одной из самых известных песен ОʼКоннор стала „Nothing Compares 2 U“. В 1990 году Billboard Music Awards назвал композицию синглом номер один по всему миру.

В августе 2017 года ОʼКоннор опубликовала видео, где рассказала о многолетней депрессии и желании покончить с собой. Через год она объявила, что отказалась от католической веры и приняла ислам. Певица рассказала, что взяла себе новое имя — Шухада Давитт. Годом ранее она сменила имя на Магду Давитт.

В январе 2022 года стало известно, что 17-летний сын певицы Шейн ОʼКоннор покончил с собой. У исполнительницы осталось еще трое детей.

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