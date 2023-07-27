27.07.2023, 10:32
ВИДЕО | „Навестили папу“: В Литве побывала Кристина Орбакайте(3)
ФОТО: Youtube
Российская исполнительница, дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте побывала на литовском взморье. Об этом она рассказала в социальных сетях.
Дочь Аллы Пугачевой и Миколаса Орбакаса поделилась видео и фотографиями. „Навестили папу в Паланге, а в деревне Швянтойи прогулялись в дюнах по моим детским воспоминаниям“, — написала Орбакайте в Instagram. Правда, неизвестно, находится ли она в Литве на данный момент.
Орбакайте с близкими недавно отдыхала в Италии, потом ее видели в Латвии. Дочери Орбакайте Клавдии 12 лет, а сыну Дени — 25.