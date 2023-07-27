Шоубиз
27.07.2023, 10:32

ВИДЕО | „Навестили папу“: В Литве побывала Кристина Орбакайте

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Кристина Орбакайте
Кристина Орбакайте
ФОТО: Youtube

Российская исполнительница, дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте побывала на литовском взморье. Об этом она рассказала в социальных сетях.

Дочь Аллы Пугачевой и Миколаса Орбакаса поделилась видео и фотографиями. „Навестили папу в Паланге, а в деревне Швянтойи прогулялись в дюнах по моим детским воспоминаниям“, — написала Орбакайте в Instagram. Правда, неизвестно, находится ли она в Литве на данный момент.

Орбакайте с близкими недавно отдыхала в Италии, потом ее видели в Латвии. Дочери Орбакайте Клавдии 12 лет, а сыну Дени — 25.

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