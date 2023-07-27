ВИДЕО | „Навестили папу“: В Литве побывала Кристина Орбакайте

Дочь Аллы Пугачевой и Миколаса Орбакаса поделилась видео и фотографиями. „Навестили папу в Паланге, а в деревне Швянтойи прогулялись в дюнах по моим детским воспоминаниям“, — написала Орбакайте в Instagram. Правда, неизвестно, находится ли она в Литве на данный момент.