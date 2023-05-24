Умер сценарист фильмов „Пролетая над гнездом кукушки“ и „Запах женщины“

Смерть кинематографиста подтвердил его зять, режиссер Тодд Филд. Он уточнил, что Голдмана не стало 25 июля 2023 года в его доме в Хелендейле (штат Калифорния). Причины смерти не раскрываются.

Бо Голдман — один из самых известных и уважаемых сценаристов своего времени. На его счету работы над такими культовыми картинами, как „Пролетая над гнездом кукушки“ с Джеком Николсоном, „Запах женщины“ с Аль Пачино, „Знакомьтесь, Джо Блэк“ с Брэдом Питтом и многие другие.

За свои сценарии к драме „Пролетая над гнездом кукушки“ и комедии „Мелвин и Говард“ Голдман получил две награды премии „Оскар“ и две награды британской киноакадемии BAFTA. Сценарий к ленте „Запах женщины“ принес ему третью номинацию на „Оскар“.