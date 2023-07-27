„Извинись!“: к скандалу вокруг „звездного“ пластического хирурга присоединилась Любовь Успенская

„Так как сейчас мне задают много вопросов, скажу: да, мне не понравился результат [работы Хайдарова], я переделала все в другой клинике. Скрывать не буду, чтобы не быть как артисты, рекламировавшие в 90-х финансовые пирамиды“, — подчеркнула исполнительница.

Успенской не понравилось то, что хирург назвал ее „вымогательницей“ в эфире одного из телеканалов и рассказал о деталях ее операции, которые составляют врачебную тайну. „Это его уровень профессионализма и осознанности“, — подытожила она.

„Если сейчас Хайдаров не принесет публичные извинения — для нас это первично — мы вынуждены будем принять соответствующие меры, включая обращение и в правоохранительные, и судебные органы по вопросу некачественного оказания услуг“, — подчеркнула она.

25 июля сообщалось, что адвокат певиц Славы и Любови Успенской Елена Сенина посчитала высказывания хирурга Тимура Хайдарова об артистках подпадающими под статью уголовного кодекса о клевете.